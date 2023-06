Rencontre et Projection Galerie le Château d’Eau Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Rencontre et Projection Galerie le Château d’Eau Toulouse, 30 juin 2023, Toulouse. Rencontre et Projection Vendredi 30 juin, 19h00 Galerie le Château d’Eau > 19h Signature avec Arnaud Chochon de son livre « Way to blue ». > 21h – 23h30 Projection des coups de coeur des lectures de portfolios 2022, en partenariat avec le festival ManifestO, le Centre Culturel Saint Cyprien et Une Saison Photo à Toulouse. Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:30:00+02:00

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:30:00+02:00 #projection #photographie #signature #edition #une saisonphotoatoulouse © Editions Filigrannes Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie le Château d'Eau Adresse 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Galerie le Château d'Eau Toulouse

Galerie le Château d'Eau Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rencontre et Projection Galerie le Château d’Eau Toulouse 2023-06-30 was last modified: by Rencontre et Projection Galerie le Château d’Eau Toulouse Galerie le Château d'Eau Toulouse 30 juin 2023