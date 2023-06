Au pied des cimaises Galerie le Château d’Eau Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Au pied des cimaises Galerie le Château d’Eau Toulouse, 28 juin 2023, Toulouse. Au pied des cimaises Mercredi 28 juin, 18h00 Galerie le Château d’Eau avec Dominique Roux, photographe et ancien responsable de la bibliothèque du Château d’Eau. Inscription obligatoire Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ [{« link »: « https://billetterie.galerie-chateau-eau.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228698068508 »}] Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00 #visiteguidée #exposition © Galerie Le Château d’Eau Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie le Château d'Eau Adresse 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Galerie le Château d'Eau Toulouse

Galerie le Château d'Eau Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Au pied des cimaises Galerie le Château d’Eau Toulouse 2023-06-28 was last modified: by Au pied des cimaises Galerie le Château d’Eau Toulouse Galerie le Château d'Eau Toulouse 28 juin 2023