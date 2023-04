Rencontre Photographie & Livres Photo Galerie le Château d’Eau, 22 avril 2023, Toulouse.

Rencontre Photographie & Livres Photo Samedi 22 avril, 15h30 Galerie le Château d’Eau

Envie de partager votre image favorite de votre photographe préféré ? De découvrir de beaux livres photo ? D’échanger sur des projets de fanzines photo autoédités que vous adorez ? Rejoignez-nous ! L’objectif est tout simplement de passer un bon moment avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous : photographie et livres photo.

Pour cette rencontre, amenez votre livre photo préféré ou encore mieux demandez-le à la bibliothèque du Château d’Eau où aura lieu cette fois la rencontre !

Pour s’inscrire, remplissez ce formulaire et attendez un e-mail avec la confirmation de votre inscription (places limitées) :

Lien pour s’inscrire

Besoin d’idées pour les livres photo ? Amenez le livre « L’amoureuse » d’Anne de Gelas (si vous avez la chance de l’avoir !), découvrez les jolies éditions d’Overlapse (par exemple, « The Disappearance of Joseph Plummer » d’Amani Willett) ou le « Fotopoemario » de Chema Madoz et Joan Brossa, découvrons la dernière collection de « Zines of the Zone », etc. Et sinon la bibliothèque sera ouverte à partir de 13 h.

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ [{« link »: « http://shorturl.at/belx2 »}] Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:30:00+02:00 – 2023-04-22T17:30:00+02:00

2023-04-22T15:30:00+02:00 – 2023-04-22T17:30:00+02:00

#book #meeting

© Belen Jimenez