Exposition de Guillaume Herbaut – « Crépuscule(s), conversations avec Eugène Trutat » Galerie le Château d’Eau, 13 avril 2023, Toulouse. Exposition de Guillaume Herbaut – « Crépuscule(s), conversations avec Eugène Trutat » 13 avril – 14 mai Galerie le Château d’Eau Sur billet, tarif Galerie Le Château d’Eau A travers ses photographies, Guillaume Herbaut retourne dans les paysages d’Eugène Trutat en se focalisant sur le Luchonnais. Associant archives, paysages et natures mortes, il nous propose une conversation inédite pour redéfinir les contours visuels et sensibles d’un nouveau rapport au monde. Guillaume Herbaut, photojournaliste est lauréat de la Résidence 1+2 Factory en 2022. Pendant plusieurs mois, il a réalisé une série inédite en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, à partir du fonds Eugène Trutat. Premier directeur du Muséum, photographe, pyrénéiste, géologue et naturaliste à la fin du XIXème siècle, Eugène Trutat est aussi l’un des précurseurs de la photographie. Un exceptionnel fonds constitué de milliers de photographies sur plaques de verre sur le quotidien des années 1860-1910 est le point de départ de la démarche de Guillaume Herbaut. Exposition présentée à la Galerie Le Château d’Eau, dans le cadre de la Résidence 1+2 Factory, en collaboration avec le Muséum de Toulouse. Adresse : Galerie Le Château d’Eau, 1 place Laganne, 31300 Toulouse

Adresse : Galerie Le Château d'Eau, 1 place Laganne, 31300 Toulouse

Du 13 avril au 14 mai 2023

Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d'Eau met à l'honneur la photographie d'auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l'œuvre du photographe exposée, qu'il s'agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs.

