Finissage exposition « West » Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Finissage exposition « West » Galerie le Château d’Eau, 1 avril 2023, Toulouse. Finissage exposition « West » Samedi 1 avril, 18h00 Galerie le Château d’Eau A l’occasion du finissage de l’exposition « West », sera projetée une Trilogie dédiée au « Siècle Américain » sous forme de trois courts-métrages intitulés: Atlante (2015) – Recordings (2015) – Rivoluzioni (2019) réalisés par Francesco Jodice dans le cadre de ce projet photographique. Cette projection sera suivie d’une rencontre avec Francesco Jodice, animée par Muriel Adrien, du Laboratoire CAS de l’Université Tlse 2 Jean Jaurès. Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne 05 34 24 52 35 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:00:00+00:00 – 2023-04-01T18:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie le Château d'Eau Adresse 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Galerie le Château d'Eau Toulouse Departement Haute-Garonne

Galerie le Château d'Eau Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Finissage exposition « West » Galerie le Château d’Eau 2023-04-01 was last modified: by Finissage exposition « West » Galerie le Château d’Eau Galerie le Château d'Eau 1 avril 2023 Galerie le Château d'Eau Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne