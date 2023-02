Signature avec Tilby Vattard « Kashi » Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Signature avec Tilby Vattard « Kashi » Galerie le Château d’Eau, 23 mars 2023, Toulouse. Signature avec Tilby Vattard « Kashi » Jeudi 23 mars, 18h00 Galerie le Château d’Eau « Kashi » exerce une forme d’envoutement. La photographie y est de l’ordre de la méditation et appelle à la contemplation, sereine ou fiévreuse. Les images, denses, tant dans la profondeur des tonalités que dans l’épaisseur presque palpable de l’air ou des émotions qu’elles suscitent, semblent faire ressurgir des mythes originels […] Caroline Bénichou Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne 05 34 24 52 35 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:00:00+00:00 – 2023-03-23T18:30:00+00:00

