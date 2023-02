Rencontre Photographie & Livres Photo Galerie le Château d’Eau, 18 mars 2023, Toulouse.

Rencontre Photographie & Livres Photo Samedi 18 mars, 15h00 Galerie le Château d’Eau

Pour échanger autour des livres photo, avec Belén JIMÉNEZ, en collaboration avec le Château d’Eau.

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République



Pour cette rencontre, amenez votre livre photo préféré ou encore mieux demandez-le à la bibliothèque du Château d’Eau où aura lieu cette fois la rencontre !

Pour s'inscrire, remplissez ce formulaire et attendez un e-mail avec la confirmation de votre inscription (places limitées) : Envie de partager votre image favorite de votre photographe préféré ? De découvrir de beaux livres photo ? D'échanger sur des projets de fanzines photo autoédités que vous adorez ? Rejoignez-nous ! L'objectif est tout simplement de passer un bon moment avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous : photographie et livres photo. Besoin d'idées pour les livres photo ? Amenez le livre "L'amoureuse" d'Anne de Gelas (si vous avez la chance de l'avoir !), découvrez les jolies éditions d'Overlapse (par exemple, "The Disappearance of Joseph Plummer" d'Amani Willett) ou le "Fotopoemario" de Chema Madoz et Joan Brossa, découvrons la dernière collection de "Zines of the Zone", etc. Et sinon la bibliothèque sera ouverte à partir de 13 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00 © B.Jimenez

