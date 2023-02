Film documentaire « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

HORS LES MURS – Soirée Nan Goldin à l'Utopia Tournefeuille. En partenariat avec la Galerie Le Château d'Eau. Projection en avant-première du dernier film documentaire qui a gagné le lion d'or à Venise : «Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.

Intervenant : Léo Martinez, Professeur d'Histoire de l'art et Histoire de la photographie à l'ESMA – ETPA.

Film documentaire « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras Galerie le Château d'Eau 2023-03-09

