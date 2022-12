Francesco Jodice « West » Galerie le Château d’Eau, 1 février 2023, Toulouse.

Francesco Jodice « West » 1 février – 2 avril 2023 Galerie le Château d’Eau

WEST raconte l’ascension et le déclin du modèle américain et de son image, sur une période comprise entre le début de la ruée vers l’or (1848) et la faillite de Lehman Brothers (2008).

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France

05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs.

WEST est un projet de recherche qui enquête sur les origines de la crise actuelle du modèle libéral et, plus généralement, de l’Occident dans un arc compris entre le début de la ruée vers l’or (1848) et la faillite de Lehman Brothers (2008). Commencé en 2014, WEST consiste en trois longs voyages à travers certains des États où la ruée vers l’or a eu lieu : Californie, Nevada, Utah, Wyoming, Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique, Nebraska, Texas, avec l’inclusion de zones contiguës mexicaines.

Le point central de l’ensemble de l’œuvre se trouve au carrefour entre la géologie particulière de cette région (l’une des plus anciennes structures géologiques de la planète) et les ruines archéologiques (mines, villes fantômes, utopies, complexes et infrastructures abandonnées) de cette saison animée par une quête irrépressible de richesses immédiates.

Commissariat de Matteo Balduzzi et Francesco Zanot

Réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture italien, WEST a été sélectionné parmi les lauréats de la Xème édition de l’Italian Council (2021) un programme de promotion internationale de l’art italien de la Direction générale de la créativité contemporaine du ministère de la Culture.

Le projet est présenté par le Musée de la photographie contemporaine de Milan Cinisello (MUFOCO) avec la Galerie Le Château d’Eau, en collaboration avec le centre d’architecture Arc en rêve de Bordeaux.



©Francesco Jodice Las Vegas, Nevada, #011, 2014