Rencontre / Signature avec Gaël Bonnefon et Stéphane Charpentier en présence de leur éditeur Sun/Sun Editions. Samedi 17 décembre 2022, 17h00 Galerie le Château d’Eau Entrée libre

Gaël Bonnefon

Aux jours inoubliables « Ce livre est le fruit d’un long travail silencieux et humble parmi des enfants et la nature sauvage des montagnes ariégeoises. C’est un travail tendre et bouleversant. C’est un livre solide et simple comme un toit, une forêt, une rivière, un sourire, une larme.

Un roman d’images et de souffles, un livre que l’on veut mettre dans son bagage lorsque l’on s’en va, loin. Une main ouverte contre le ciel, le regard de l’enfant comme un seul soleil. » Michaël Blin

208 pages / 13,5 x 19,5 cm / 87 photographies

texte français

Stéphane Charpentier

« The Eclipse » offre un panorama de photographies de Stéphane Charpentier réalisées en noir et blanc argentique et captées au fil d’une décennie en Grèce. Si ce pays est secoué par les crises actuelles, l’auteur révèle en réalité les visions d’un monde aux contours plus larges et d’une humanité déchirée entre ses luttes et ses espoirs. Avec des images à la fois symboliques et oniriques, quasi métaphysiques, le livre nous plonge dans des espaces urbains électrifiés et suffocants, avant de nous entrainer progressivement dans des horizons naturels et éblouissants… d’où jaillit enfin la toute lumière.

160 pages / impression bichromie / 88 images

texte français / anglais

Sun/sun éditions

Sun/sun édite des récits en leur donnant corps : livres de photographie, objets graphiques et poétiques, textes littéraires et performances.

En croisant les médiums et les disciplines, sun/sun porte des objets éditoriaux singuliers dont le fond et la forme dialoguent.

Depuis 2015, sun/sun se développe autour de collaborations épiques avec ses auteurs et une constellation de personnes dont l’énergie rend tout possible, notamment avec Typical Organization en Grèce.

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©g.bonnefon-s.charpentier -sunsun