Signature du livre d’Ulrich Lebeuf Galerie le Château d’Eau, 7 décembre 2022, Toulouse.

Signature du livre d’Ulrich Lebeuf Mercredi 7 décembre, 18h30 Galerie le Château d’Eau

« Spettri di famiglia » d’Ulrich Lebeuf aux Editions De Juillet

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Saint-Cyprien Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-RépubliqueBus : navette centre ville, arrêt Cours-Dillon

05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique ToulouseCette galerie met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’oeuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs.La galerieDes expositions et actions pédagogiques sont régulièrement proposées aux mairies, centres culturels, associations ou universités et écoles qui en font la demande. La création du Château d’Eau en 1974 marque l’émergence de la première galerie municipale de photographie, inaugurée avec une exposition de Robert Doisneau, en présence de l’auteur.Toulouse a été la première ville en France à prodiguer un enseignement supérieur de photographie, en 1892 sous l’autorité du professeur Charles Fabre, auteur de la première encyclopédie de la photographie. Le Château d’Eau poursuit une politique offrant au public les moyens d’appréhender la lecture des codes photographiques et de former son propre jugement face aux œuvres.Un espace de documentationCet espace est très complet pour toutes les personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances en photographie. Il comprend une bibliothèque de plus de 6000 ouvrages, 30 titres de périodiques français et étrangers, plus de 3000 tirages originaux signés, une diapothèque et une vidéothèque. La bibliothèque est rouverte depuis mardi 9 juin, sur rendez-vous uniquement, dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.Contacts : mail ou au 05 34 24 52 32.

Spettri di Famiglia est une quête fièvreuse. Celle d’un photographe de renom, la quarantaine passée, prenant connaissance de ses origines napolitaines. Il s’ensuivra de multiples voyages qui, à défaut de vérité, nourriront un récit auto- fictionnel empreint de poésie noire. « Ce sont des images charbonneuses, enfouies depuis des lustres, puis lentement remontées des galeries profondes de la mémoire, ces endroits dédiés au pire et où l’on n’aime guère trainer. Ces images sont l’obscur récit d’un abandon, la fin brutale d’une enfance française , tranchée au hachoir. Un soir, à la fin des vacances, un père dit à Charlotte, sa fille d’une dizaine d’années, «on ne peut pas te ramener avec nous, il va falloir que tu restes ici».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T18:30:00+01:00

2022-12-07T20:00:00+01:00

© Ulrich Lebeuf / Editions de Juillet