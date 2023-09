Image de Soi, Image de l’Autre Galerie Le 36 Arles Arles, 7 octobre 2023, Arles.

Image de Soi, Image de l’Autre 7 et 8 octobre Galerie Le 36 Arles 75 euros / réduit 55 sur inscription

Image de Soi, Image de l’Autre

être en transition

L’automne est une période de transition propre à la réinvention, ce stage vous permettra de faire le point avec vous-même tout en échangeant avec le groupe…

L’atelier de photographie participative « Image de Soi, Image de l’Autre », permet aux participant(e)s d’apprivoiser leur propre image en passant par le regard de l’Autre ; portraits et autoportraits permettent de travailler sur l’image de Soi renvoyée aux autres ainsi que sur le regard que l’on porte sur les autres et, par là, d’améliorer à la fois son estime de soi et son ouverture à l’autre.

Le stage aura lieu le samedi 7 octobre de 14h30 à 18h30 et le dimanche 8 octobre de 10h30 à 17h30, prévoir de quoi partager un repas le dimanche et une clé USB pour récupérer vos photos. Les appareils sont prêtés. Débutants bienvenus, mais ceux qui sont plus avancés y trouveront aussi leur compte…

Galerie Le 36 Arles 36, boulevard Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 10 32 55 06 http://le36arles.canalblog.com/ https://www.facebook.com/le36arles [{« type »: « link », « value »: « http://le36arles.canalblog.com »}, {« type »: « email », « value »: « le36arles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 610 325 506 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

2023-10-08T10:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

atelier photographie

n_victorretali