Still-Life d’Olivier-John Galerie Le 36 Arles Arles, 18 juillet 2023, Arles.

Still-Life d’Olivier-John 18 – 28 juillet Galerie Le 36 Arles entrée libre

Still-Life

série photographique d’Olivier-John (photographe belge)

au 36Arles du 18 au 28 juillet

Still-life (2022-2023) est une série d’images du photographe belge Olivier-John qui dépeint et questionne la présence de la nature, de l’humain et de la

culture dans l’urbanité. Ces images ont été captées à New-York, Montréal, Bruxelles, Tunis, La Haye et Venise. Avec la technique de la superposition d’images au moment même de la prise de vue, 2 ou 3 images se caressent ou se toisent pour, au final, n’en former qu’une seule qui ne se retrouvera jamais dans le monde réel.

Avec Still-life, Olivier-John nous propose un théâtre sans paroles où les « natures mortes » côtoient la lutte pour la vie pour nous accompagner dans une « errance » qui se veut libre et multiple.

A voir au 36Arles du 18 au 28 juillet 2023.

Galerie Le 36 Arles 36, boulevard Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 10 32 55 06 http://le36arles.canalblog.com/ https://www.facebook.com/le36arles [{« type »: « email », « value »: « le36arles@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:30:00+02:00 – 2023-07-18T21:30:00+02:00

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:30:00+02:00

exposition photographie

Olivier-John (Bruxelles)