La Galerie Labo Violaine Châtre-Belle Céramiste : ouvre ses portes 29 mars – 2 avril Galerie Labo Violaine Châtre-Belle

Au travers de différents Pôles, qui suivent les étapes de réalisation de l’Art Céramique, la proposition se déroule lors du week-end des JEMA et le mercredi précédent.

L’Artiste est toujours présente pour encadrer les ateliers, ouverts à tous dès 4 ans, accompagner la visite et échanger sur la transformation des matières céramiques au feu et leurs application !

Pôle modelage

« Qu’est ce que l’Argile ? »

Atelier Boldanslamain ouvert à tous dès 4 ans.

Les samedi et dimanche, une heure, de 11h à 12h et de 16h à 17h. Modelage et décor à la gravure d’un bol, dans sa main, au sein du Labo Violaine Châtre-Belle Céramiste

PAF : 5€

Renseignements/Inscription : +33/06 72 40 65 99 ou vchatrebelle@gmail.com

Pôle émaillage et cuisson

« Et pourquoi je ne peux pas cuire dans mon four de cuisine ? »

Le mercredi de 10h à 17h

Démonstration d’une cuisson Raku par différentes céramistes

Atelier d’initiation au Raku ouvert à tous dès 8 ans

Émailler et enfumer un petit bol : blanc craquelé, turquoise, vert profond à disposer au pinceau et vivre une expérience initiatique avec le FEU, dans l’espace cuisson de la Galerie Labo Violaine Châtre-Belle Céramiste

PAF : 10€

Renseignements/Inscription : +33/06 72 40 65 99 ou vchatrebelle@gmail.com

Pôle exposition

« Galerie Violaine Châtre-Belle Céramiste »

Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h

La galerie attenante aux espaces cuissons présente les différentes collections de l’Artiste. S’étalant sur plusieurs décennies, toute pièce est unique et réalisée à la main par celle-ci.

On y trouve des pièces en faïence, grès, porcelaine, Raku, terre crue, aux techniques élaborées et adaptées pour leur aboutissement.

Galerie Labo Violaine Châtre-Belle 43 rue du 8 mai 1945 69650 QUINCIEUX Quincieux 69650 Métropole de Lyon ARA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Art Céramique

© Mathieu Coulon