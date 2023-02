Le cuir sous toutes ses facettes Galerie la Verrière Suresnes Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Le cuir sous toutes ses facettes Galerie la Verrière, 1 avril 2023, Suresnes. Le cuir sous toutes ses facettes 1 et 2 avril Galerie la Verrière Découvrir des utilisations du cuir inhabituelles… handicap moteur mi Galerie la Verrière 7 ter rue Emile Duclaux, 92150 Suresnes Quartier Écluse-Belvédère Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France A travers la visite d’un atelier de maroquinerie, des outils du maroquinier et des différents cuir travaillés, venez découvrir des utilisations originales du cuir.

Il existe bien sûr ce que tout le monde connait de la maroquinerie traditionnelle, mais le cuir est un matériau exceptionnel qui offre des possibilités créatives infinies.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, le tannage et donc le cuir ont existé sous des formes les plus surprenantes. Aujourd’hui des artisans et artistes explorent ce matériau, remettent au goût du jour des techniques pour en faire de l’art, des objets usuels du quotidien.

La noblesse de cette matière nous oblige, en tant qu’artisan, à la respecter, la sublimer. Nous vous présenterons certains de nos travaux originaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 @po!artisanmaroquinier

