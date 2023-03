Présentation et démonstration de la technique de la dorure ; restauration de bois dorés. GALERIE LA VERRIERE Suresnes Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Présentation et démonstration de la technique de la dorure ; restauration de bois dorés. GALERIE LA VERRIERE, 31 mars 2023, Suresnes. Présentation et démonstration de la technique de la dorure ; restauration de bois dorés. 31 mars – 2 avril GALERIE LA VERRIERE Des rendez-vous Jeune Public scolaire vont être organisés le vendredi.

Les démonstrations se feront en fonction du public présent dans l’atelier.

L’entrée sera libre pour tout public aux heures d’ouverture précisées en amont de ce formulaire.

La démonstration s’orientera vers la dorure à la détrempe sur bois, en expliquant la technique de restauration sur bois : préparation du support, encollage, passage des apprêts, ponçage, adoucissage, jaune de fond, pose de la feuille d’or, brunissage et mattage. GALERIE LA VERRIERE 92150 – SURESNES Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T13:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 dorure restauration de bois dorés christine AVENET

