Créations textiles et recyclage de la matière Galerie la Verrière, 31 mars 2023, Suresnes. Créations textiles et recyclage de la matière 31 mars – 2 avril Galerie la Verrière Ouverture et démonstration couture écoresponsable Galerie la Verrière 7 ter rue Emile Duclaux, 92150 Suresnes Quartier Écluse-Belvédère Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans mon atelier de couture et recyclage textile à Suresnes, dans une démarche écoresponsable, je crée des accessoires aux formes épurées en valorisant la matière textile naturelle : chanvre ancien, lin, laine ou coton.

Cette démarche créative me permet de prendre conscience des infinies possibilités qu’offrent ces matières authentiques.

Adepte du recylage textile, je proposerai aux visiteurs de découvrir les matières naturelles. Je travaille le lin ancien, le sac à grains en chanvre ancien, toile de drap.

Dan le cadre d’une démonstration tout au long des Journées Européennes des Métiers d’Art, les visiteurs découvriront la technique du tissage de textiles recyclés.

Lors d’ateliers courts et adaptés à tous les publics, je proposerai la technique du tissage pour créer des éponges réutilisables à partir de vêtements usagés ou textiles anciens, ou la technique de la broderie moderne.

Les visiteurs pourront repartir avec leur création écoresponsable.

