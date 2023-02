Emerveiller le quotidien Galerie la Verrière, 29 mars 2023, Suresnes.

Emerveiller le quotidien 29 mars – 2 avril Galerie la Verrière

Visite de l’atelier, démonstration, découverte des matériaux handicap moteur mi

Galerie la Verrière 7 ter rue Emile Duclaux, 92150 Suresnes Quartier Écluse-Belvédère Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France

Mon cheminement créatif m’a mené jusqu’aux bijoux contemporains car ils m’offrent d’infinis et multiples possibles et une très grande liberté de création.

Tous les matériaux, quels qu’ils soient, peuvent devenir bijoux…

Je proposerai aux visiteurs de visiter mon atelier, de découvrir le travail avec différents matériaux que j’utilise : porcelaine, textile, laine, cuir, matériaux industriels, matériaux détournés, recyclés ou récupérés…

Sur rendez-vous, il leur sera possible de réaliser de courts ateliers autour du textile, de la laine feutrée ou de la porcelaine.

J’aime cette idée de hasard créatif, de relation libre et féconde entre l’esprit, le geste et la matière qui reste essentielle pour moi lorsque je crée une pièce.

Manipuler, mélanger, ressentir, transformer, toucher, observer l’imprévisible et se l’approprier…

Rendre le quotidien plus poétique, plus léger et plus beau !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Béatrice BALIVET