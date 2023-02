Atelier de bijoux Galerie La Verrière Rue Emile Duclaux Suresnes, 1 avril 2023, Boulogne-Billancourt.

Présentation des différentes techniques de la bijouterie. La mise en forme, limer, scier, la présentation des outils, l’assemblage des parties métalliques avec le chalumeau et polissage. handicap psychique pi

Je suis créatrice de bijoux depuis plusieurs années.

J’ai fait mes premiers pas en bijouterie en m’exprimant par la technique de la ciselure.

Voici les étapes qui me sont nécessaires à la création de mes bijoux : tout d’abord je travaille et modèle le métal par le biais de ciselets et marteau pour créer l’animation de surface que je désire. Puis j’imprime le métal à l’envers et à l’endroit afin d’obtenir le relief et le motif désirés.

Sans oublier l’usage des différentes limes, la manipulation du chalumeau, l’assemblage des parties métalliques et la création de texture sur métal avec des marteaux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Collier laiton/ pierre : malachite, Quartz, perles l’eau douces