Bernard Foucher, Habiter le monde Galerie La Tour Saint-Etienne, 5 novembre 2022, Orléans.

Entrée libre

Exposition d’un choix d’œuvres de l’artiste orléanais Bernard Foucher (1944-2020).

45000 ORLEANS Orléans

Du 5 au 20 novembre 2022, la galerie La Tour Saint-Etienne, à Orléans, accueille l’exposition d’un choix d’œuvres de Bernard Foucher (1944-2020) réunies par l’idée empruntée à l’auteur allemand Friedrich Hölderlin d’« habiter poétiquement le monde ».

Six ans après celle de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, cette exposition apporte un éclairage inédit sur sa création, humaniste et protéiforme.

Composé d’une soixantaine d’œuvres, le parcours inclut peintures, sculptures, œuvres sur papier et livres d’artiste. Il rend compte de la trajectoire singulière de l’artiste, tendue vers une quête existentielle et se déploie à travers quatre thématiques : le monde du vivant, le monde céleste, l’épopée onirique et la figure humaine. Portant un regard intime sur le travail et la personnalité de l’artiste, cet accrochage permet de situer l’œuvre de Bernard Foucher dans une histoire de la production artistique française de la deuxième moitié du vingtième siècle.

Cette exposition est la première à recevoir le soutien de l’Atelier de Bernard Foucher, association créée en 2022.



Atelier de Bernard Foucher