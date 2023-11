Les 5emes Rencontres de l’égalité Galerie La Source La Teste-de-Buch, 25 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 5ème édition.

C’est toujours l’occasion de jolis moments avec : des lectures musicale avec la compagnie « les passagers du vent, des dédicaces avec l’autrice Perrine Austry ou la journaliste Laurène Daycard, un spectacle musical, Colette journaliste par la compangie Divine Emilie, une projection du film « Marinette » de Virginie Verrier au cinéma Gérard Philipe de La Hume.

Mais aussi des ateliers d’écriture animé par notre amie Véronique Cohu (sur inscription), des lectures d’albums et bien d’autres moments à partager.

Venez donc nous retrouver pour l’inauguration de cette nouvelle édition le samedi 25 novembre à 10h30..

2023-11-25 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Galerie La Source Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing many of you at this 5th edition.

There will be musical readings with the « Les passagers du vent » company, book signings with author Perrine Austry and journalist Laurène Daycard, a musical performance of Colette journaliste by the Divine Emilie company, and a screening of the film « Marinette » by Virginie Verrier at the Gérard Philipe cinema in La Hume.

There will also be writing workshops led by our friend Véronique Cohu (registration required), album readings and much more.

Come and join us for the inauguration of this new edition on Saturday November 25 at 10:30 a.m.

Esperamos ver a muchos de ustedes en esta 5ª edición.

Habrá lecturas musicales con la compañía « Les passagers du vent », firmas de libros con la escritora Perrine Austry y la periodista Laurène Daycard, una actuación musical de Colette journaliste a cargo de la compañía Divine Emilie y la proyección de la película « Marinette » de Virginie Verrier en el cine Gérard Philipe de La Hume.

También habrá talleres de escritura dirigidos por nuestra amiga Véronique Cohu (inscripción obligatoria), lecturas de libros y mucho más.

Acompáñenos en la inauguración de esta nueva edición, el sábado 25 de noviembre a las 10.30 h.

Wir erwarten Sie zahlreich zu dieser fünften Ausgabe.

Es ist immer eine Gelegenheit für schöne Momente: musikalische Lesungen mit dem Ensemble « Les passagers du vent », Autogrammstunden mit der Autorin Perrine Austry oder der Journalistin Laurène Daycard, eine musikalische Darbietung von Colette journaliste durch die Compangie Divine Emilie, eine Vorführung des Films « Marinette » von Virginie Verrier im Kino Gérard Philipe in La Hume.

Außerdem gibt es Schreibworkshops unter der Leitung unserer Freundin Véronique Cohu (nach Anmeldung), Lesungen von Alben und viele andere gemeinsame Momente.

Die neue Ausgabe wird am Samstag, den 25. November um 10.30 Uhr eröffnet.

