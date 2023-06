Cet évènement est passé Exposition Marina Pescatori Schindler Galerie La Prévôté Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Exposition Marina Pescatori Schindler Galerie La Prévôté Aix-en-Provence, 15 juin 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Exposition des sculptures de Marina Pescatori à la Galerie La Prévôté..

2023-06-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-28 13:00:00. .

Galerie La Prévôté Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sculpture exhibition by Marina Pescatori at Galerie La Prévôté. Exposición de esculturas de Marina Pescatori en la Galería La Prévôté. Ausstellung der Skulpturen von Marina Pescatori in der Galerie La Prévôté.

