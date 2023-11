Jetlag Galerie la pierre large Strasbourg, 10 novembre 2023, Strasbourg.

Jetlag 10 novembre – 16 décembre Galerie la pierre large Entrée libre

Après avoir exploré des matières et des métaphores, cherchant à suspendre le temps et en révéler la substance poétique, elle nous offre ici un regard plus intime, plus personnel peut-être, plus engagé. La poésie distillée ici est plus radicale et prend des accents d’un discours féministe. Les choses se transforment, sous nos yeux, le trop plein, le goutte à goutte, les matières s’imbibent, s’évaporent, s’émancipent. Le chaos n’est pas loin. L’artiste utilise des objets du quotidien, des objets symboliques de la vie d’une femme, et les tourne en dérision, comme pour s’affranchir de leur soumission. L’équilibre naît du déséquilibre, les livres s’amoncellent dans une baignoire, des peaux en cuir également, du papier de soie, du vin déborde du verre, les choses ne se présentent pas comme elles devraient l’être, des feuilles en papier s’envolent dans un souffle. Il y a dans ce travail quelque chose de crépusculaire, d’une profondeur sensible à la vie. Un propos un brin désabusé d’un monde qui aurait perdu ses repères ? Les autoportraits à travers des vitres explosent le prisme, en décomposent le visage. D’autres ne révèlent que des morceaux d’une identité qui ne se donne à voir que de façon fragmentaire, les draps plissés sont vides. Ce qui compte est laissé hors de notre vue, comme pour questionner le sens de nos disparitions. Rien n’est figé, tout se transforme. Pour compléter ce tableau, une installation épurée vient apporter son écot à l’ensemble de l’œuvre. La fête est finie montre des traces, des morceaux d’une réalité, et dans une épure de geste, vient témoigner de ce qui a été, comme une ponctuation mémorielle de nos imaginaires envolés. Jubilatoire, poétique assurément, imparable.

✨ Vernissage le vendredi 10 novembre à 18h en présence de l’artiste

L’exposition ⚡Jetlag ⚡ de Bénédicte Bach est présentée du 10 novembre au 16 décembre 2023 à la galerie La pierre large (mercredi au samedi 16h / 19h)

Commissariat d’exposition: Benjamin Kiffel pour le Lab

Mécène : Tanneries Haas

plus d’infos : www.galerielapierrelarge.fr

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:00:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

photo exposition

Bénédicte Bach