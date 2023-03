Impair, rouge et passe Galerie la pierre large, 16 mars 2023, Strasbourg.

Impair, rouge et passe 16 mars – 22 avril Galerie la pierre large Entrée libre

La silhouette d’une femme s’échappe hors-champ, drapée d’une ombre pudique. L’espace d’un instant, l’espace d’une absence. Une chambre d’hôtel. Vide. Et simultanément riche d’une vie dont les traces emplissent l’atmosphère. Le photographe cultive l’oxymore de façon paroxystique dans une écriture qui déborde du cadre.

Nicolas Comment est un artiste polymorphe, un dandy des temps modernes, fasciné par les grands auteurs, les histoires et personnages légendaires, le souffle de la vie. Dans ses quêtes délicates de la fugue, à la déliquescence subtile en toile de fond de ce road-movie, les figures incarnées sont mythiques, anachroniques. On croise des femmes, blondes ou brunes, habillées ou dévêtues, en pied ou en morceaux. Des fragments de femme comme des tranches de vie qui défilent, au fil des pages. Et sa Muse aussi qui surgit, le temps d’une “Cavale” ou à “Saint Tropez sous la pluie”. Une femme de caractère, en majuscule d’imprimerie qu’il couche sur le papier avec délicatesse et attention dans une savante combinaison de présence et d’absence, de pleins et de déliés, de fantasmes et de pudeur.

Des liens se tissent entre regard, mémoire, lieu et temporalité pour transformer la fugacité d’un instant en une odyssée infinie. Le temps n’est pas, seul compte le récit de ces aventures de dentelle, aux crimes étourdis, aux références assumées.

Les photographies de Nicolas Comment composent la partition de la mélodie d’un quotidien arrangé en élégie majeure. Une mélopée métaphorique avec un grain de mélancolie où tout est possible, où la matérialité résonne dans la fugue, où l’imaginaire poétique emplit le moindre espace dans une polyphonie colorée. Des images, des éclats de vie, des morceaux de rêves. Les rêves ne sont pas la réalité mais qui peut dire où commence l’un et où finit l’autre ?

Nicolas Comment est un briguant, habile et romantique, qui nous invite à un duel au soleil, et, dans les prémisses d’un crépuscule annoncé, ou rien ne va plus, imper, rouge et passe, dans le claquement des talons, la persistance de nos émotions, le sentiment d’un ardent désir de vivre. La vie, c’est du cinéma.

✨ Vernissage le jeudi 16 mars à 18h en présence de l’artiste

? L’exposition Impair, rouge et passe de Nicolas Comment est présentée du 16 mars au 22 avril à la Galerie La pierre large, du mercredi au samedi de 16h à 19h

? Commissariat : Benjamin Kiffel & Bénédicte Bach

? plus d’infos : https://www.galerielapierrelarge.fr/

Nicolas Comment