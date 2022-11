TerritoireS Imaginaires Galerie la pierre large, 1 décembre 2022, Strasbourg.

TerritoireS Imaginaires 1 – 17 décembre Galerie la pierre large

Des explorateurs de Focale nous invitent dans leurs territoires imaginaires.

Depuis la constitution de l’association en 2019, le LAB est conçu comme un espace d’exploration et d’expérimentation artistique : qu’il s’agisse notamment d’offrir un espace d’expression à de jeunes artistes lors des expositions DECOUVERTE ou de questionner les possibilités de monstration photographique avec les outils numériques actuels, la galerie se vit comme un lieu ouvert, un territoire de rencontre, un générateur d’émotions. Repousser l’horizon, effacer les frontières, tisser des liens, construire des ponts, sont les piliers de notre démarche pour contribuer le plus largement possible, dans la mesure de nos moyens, à la démocratisation de l’art, à la compréhension du monde à travers le regard des artistes, aux échanges nourris et au partage d’émotions.

Avec TerritoireS Imaginaires, le LAB change de FOCALE. Cette expérimentation, tant sur la forme que sur le fond, nous a permis d’explorer de nouvelles dimensions partenariales avec la Maison de l’Emploi de Strasbourg et éducatives en utilisant la pédagogie du détour. S’adressant aux participants du programme FOCALE, l’action a démarré au printemps 2022 et s’est poursuivie durant 6 mois. Construite autour de trois modules indépendants dédiés à la lecture d’image, la création photographique et l’initiation à la scénographie et médiation, elle a réuni 9 participants et 2 accompagnateurs tout au long du parcours ; des participants engagés prioritairement dans une recherche d’emploi et de formation qui ont pris le risque de se lancer dans une exploration au long cours en territoire inconnu : celui de la création photographique.

Le thème du territoire exploré dans le parcours du LAB n’est pas limité au territoire géographique du programme FOCALE (quartiers Meinau et Neuhof) : il va bien au-delà et est ouvert à d’autres espaces, y compris imaginaires. Il ne s’agit pas d’enfermer les participants dans un espace géographique restrictif mais bien de leur offrir l’opportunité d’une expression personnelle plus large et libre dans un cadre collectif. Au bout de la route, Hendryana, Fethi, Lorraine et Aby nous convient dans leurs TerritoireS Imaginaires, entre réalité et poésie, matière et forme, couleur et noir et blanc. Des chemins différents, des propos personnels, de la créativité, et un imaginaire libéré. Laissez-vous emporter dans les TerritoireS Imaginaires aux paysages multiples et changeants. Bonne exploration !

L’exposition est visible du 2 au 17 décembre du mercredi au samedi de 16h à 19h. Vernissage le jeudi 1er décembre à partir de 18h en présence des explorateurs.

Plus d’infos: www.galerielapierrelarge.fr

Bénédicte Bach & Benjamin Kiffel pour le LAB.



Lorraine Holcroft