Exposition R. Peyranne et C. Miotto Ellers Galerie La mosaïque saint-jean

Exposition R. Peyranne et C. Miotto Ellers 4 – 24 janvier Galerie La mosaïque

Début : 2024-01-04T00:00:00+01:00 – 2024-01-04T23:59:00+01:00

Exposition des artistes Remy PEYRANNE et Coralie MIOTTO ELLERS à la Galerie La Mosaïque. Vernissage le 12 janvier à 18h30 Galerie La mosaïque Rue Paul Riello 31240 saint-jean

