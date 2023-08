La Garonne expose Galerie La mosaïque saint-jean, 6 septembre 2023, saint-jean.

La Garonne expose 7 – 27 septembre Galerie La mosaïque

Du 07 au 27 septembre 2023, la galerie La Mosaïque vous propose le travail d’un collectif de 15 peintres, 2 photographes et 1 sculpteurs : La Garonne expose.

Vernissage programmé le 08 septembre à partir de 18h30.

Tour d’horizon des artistes :

Anoukma.art :

_Passionnée de photographie, le cyanotype avec son bleu profond et envoûtant, m’a offert la possibilité d’exprimer ma vision du monde. _

_Grâce à une subtile alchimie d’oxydes de fer, d’obscurité, de soleil, d’air et d’eau, j’obtiens des oeuvres uniques à partir de mes photographies de voyage et déambulations champêtres ou urbaines. _

Aura Nathalie :

_Mes thèmes de prédilection s’articulent autour des Ailleurs, qui ne sont pas forcément lointains, mais qui vont m’embarquer dans des états émotionnels parfois déstabilisants…et pour me les approprier j’ai besoin de les figer. « Rêverie lunaire », est le reflet d’un voyage intérieur qui me pousse à aller chercher la lumière, entre le rêve et la réalité… _

Barois Nicole

_Je me suis aperçue il n’y a pas longtemps que je dessinais à 7 ans sur mes cahiers d’écolière, chevaux, lapins oiseaux et chiens avec toutes les proportions ; avec mon imagination et mon sens des couleurs, une prof de dessin m’avait conseillée de ne jamais arrêter la peinture’ ai pris des cours avec des professeurs des Beaux-Arts ,en première au lycée ,puis à la faculté à Toulouse, en suivant entre autres des cours d’histoire de l’Art ; j’apprécie toutes les techniques de dessin et de peinture et je me suis gardée l’aquarelle pour mes années après 50 ans, car c’est la technique plus corsée. J’adore peindre les paysages de montagnes, portraits et animaux et autres. _

Bousquet Claudie

_Cette passionnée de peinture depuis sa plus tendre enfance, afin de compléter sa formation, est entrée aux Beaux-arts à Toulouse. Aujourd’hui, elle peint depuis presque 40 ans et fait bénéficier son public de ses oeuvres, hautes en couleur. Son objectif est d’essayer de faire ce que l’on ne voit pas. _

_Voyant la vie en couleur, son désir a été d’être coloriste, toutes ses peintures reflètent son envie de mettre de la couleur. Présidente de l’Association artistique de La Poste et Orange Midi Pyrénées, elle transmet son savoir-faire en donnant des cours et exposant ses toiles. _

Elzo Dominique

_Mon trip : dessiner… Mes dessins peuvent être illustratifs, ou bien issus d’un monde imaginaire . _

_L’encre de chine et les feutres fins côté illustrations, les feutres à alcool et l’aquarelle pour colorer la vie et ce monde imaginaire… _

FAE

Le dessin et la peinture sont des passions qui suivent Fae depuis son enfance. Sa production graphique et artistique est le reflet d’une rétrospective et de la maturation de ressentis au gré de plusieurs années de voyages autour du monde.

Fauré Claude

_Sculpteur de l’imaginaire, Claude utilise des matériaux de récupération (bois, cornes, acier et autre métal) qu’il chine dans les brocantes ou glane dans la nature. Il s’en sert ensuite pour donner vie à des personnages sorties tout droit de son imaginaire onirique. _

FLO

_Après 21 ans de pratique, passant par pastel, acrylique, huile avec expérimentation de plusieurs techniques, elle choisit de peindre essentiellement au couteau et intègre parfois des papiers ou diverses textures qui servent de support. Ce qui est très important pour elle, c’est que ses toiles vous interrogent et puissent vous plonger dans une certaine atmosphère, peu importe le sujet abordé. _

Galae

Artiste peintre agenaise, Galae vous invite à découvrir son univers onirique, où chacune de ses créations se laisse suggérer par une part de réel et d’irréel, de métaphysique et de fantastique. La série présentée ici s’intitule « Eclat Terrestre » et transporte le regard du voyageur sur le contraste coloré de la beauté de ce monde et de la nature qui l’entoure. Chaque toile invite à la découverte, au voyage au coeur de l’être. Le but : Eveiller ou réveiller notre lumière intérieure, la faire vibrer sous nos yeux par une couleur, un symbole, une émotion et ainsi faire danser l’âme, traversée par la beauté, l’art, la vie.

Garcia Jean-Luc

_Sa peinture est influencée par les traditions de sa région, la Camargue et le Rugby. J-L retrouve dans ces deux sujets des valeurs similaires qu’il fait vibrer avec couleurs & technicité. _

Giner Olivier

Gourde Jean-Jacques

_Ayant travaillé durant 42 ans dans le bâtiment comme dessinateur et métreur, j’ai toujours eu comme passion la peinture (figurative ou contemporaine) ainsi que les arts graphiques. Ce besoin de m’exprimer par le dessin ou la peinture je le dois au fait que j’ai toujours préserver cette âme d’enfant qui ne m’a jamais quitté. _

_« l’Art est un jeu. Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir » Max Jacob (une citation qui me va très bien). _

Harlequin

_Artiste de 27 ans aux influences très moderne, jeux vidéo, mangas, histoires fantastiques, de super-héros et bien plus ! _

_Harlequin aime mêler dans son Art des côtés ésotériques ainsi que mythologiques. Adorant l’Art Numérique et y trouvant des nouvelles facettes intéressantes, il l’utilise pour développer sa création, son imagination ; son univers. Il a également lancer sa marque de vêtement et évolue aussi dans le milieu des jeux de cartes de collections prestigieuses. _

Laurens Martine

_Horlogère de métier, je dessine, peins et sculpte depuis une dizaine d’années. Je suis autodidacte et je me réalise, dans mon art, instinctivement avec passion. J’utilise l’encre de chine, les feutres, l’acrylique, le collage (techniques que je mélange parfois) pour les dessins et toiles, ainsi que papiers et matériaux de récupération pour les sculptures. _

_Quelques expositions en Ariège, Gironde, Aude et 2 toiles dans un musée en Tunisie. Je suis née à Toulouse et je vis en Ariège. _

Petitfils Jean-Marc

_Je suis peintre/plasticien, illustrateur de presse et d’édition pour un public jeunesse, adulte et affichiste. En tant que plasticien, je produis des séries très différentes par le style graphique. Ici il s’agit de deux exemples de la série Melting Pot. Technique mixte, mélange de dessins, collage, rajouts divers. Thème autour de souvenirs d’enfance, la société, l’histoire et notre parcours pour d’autres réalisations. _

Sanie

_Sandrine Bies dit Sanie, est une artiste Bordelaise figurative, vivant depuis trois ans en haute Garonne. _

_C’est avec une licence d’arts plastiques en poche et un bref passage dans le domaine publicitaire, qu’elle a découvert que la transmission de sa passion était au coeur de ses préoccupations. C’est ainsi que depuis plusieurs années, elle enseigne le dessin et la peinture au sein de multiples associations. _

_Parallèlement, son travail artistique l’a conduit à exposer un peu partout en France, notamment avec ses deux dernières séries : « les enfants terribles » et « les insoumis. » _

_Elle fut lauréate du premier prix national du géant des beaux-arts en 2021, portée par la dynamique de l’association Garonne expose, dont elle fait partie. _

Serruch-Capouillez Isabelle

_C’est à Toulouse qu’elle poursuit ses recherches artistiques entre vie de famille et professionnelle comme graphiste. A participé à de nombreuses expositions de 1984 à la fin des années 90 pour des oeuvres signées Isabelle Capelle. Aujourd’hui, elle participe à de nombreux salons nationaux et internationaux et est exposée en galerie et partage depuis peu son savoir à travers des ateliers qu’elle anime. Elle peint librement des thèmes qui l’inspirent, que ce soit d’après nature ou d’imagination, l’essentiel est la création, exprimer l’émotion et la partager. _

Theron Stéphane

_Peintre autodidacte, après une pause dans l’exercice, voilà maintenant 7ans que j’ai repris les pinceaux, je peins à l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, mes sujets sont principalement liés à mes promenades et vacances dans notre jolie France, j’affectionne les jolis villages au passé historique, l’architecture et les vieilles pierres. La peinture est aussi pour moi source de thérapie, un moment de relaxation, peu importe le sujet, c’est le bien-être et le lâcher prise qui amène au résultat et à la satisfaction finale, n’hésitez pas à regarder mon travail sur la galerie de Garonne Expose. _

Galerie La mosaïque Rue Paul Riello 31240 saint-jean saint-jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T00:00:00+02:00 – 2023-09-07T23:59:00+02:00

2023-09-27T00:00:00+02:00 – 2023-09-27T23:59:00+02:00