[EXPOSITION] HICO, THIME & Michel Dunand à la Mosaïque 31 mars – 19 avril galerie la Mosaïque entrée libre

Olivier Giner & l’équipe de la Mosaïque sont fiers de vous présenter la 5ème exposition de l’année ; HICO, THIME (peintures, illustrations) & Michel Dunand (sculptures)

Planning des artistes :

HICO : 07, 13 & 14 Avril

THIME : 31 Mars, 01 & 19 Avril

Dunand Michel : 05, 12 & 15 Avril

Nom de l’artiste : HICO

Artiste peintre Albigeois, Hico est un autodidacte. Ses toiles sont parsemées de détails et clins d’œil à la culture pop, au cinéma, à la musique. Son univers se veut foncièrement positif et n’a qu’un seul but, stimuler votre curiosité et votre imagination. Venez découvrir ce monde où les couleurs s’entremêlent sous un ciel étoilé et où la vie tient le premier rôle.

Profondément ancré dans la culture urbaine de par ses goûts, ses influences et son travail à la bombe,

Hico n’en reste pas moins un artiste POP voir ROCK.

Ses influences vont d’Edward Hopper à Keith Haring en passant par Philippe Druillet ou Daniel

Authouart. Le mix donne un monde intrigant, coloré.

Site web : https://hico-painting.com

Nom de l’artiste : THIME

Artiste Peintre Plasticien Abstrait, originaire de dordogne, THIME habite maintenant à Bordeaux.

L’instant présent qui rassemble la dose de pigments ou d’huile, le mouvement particulier de la matière, la couleur choisie, l’humeur du jour, l’envie, les sentiments, les émotions, le sens, font du tableau un résultat UNIQUE. Tel un explorateur, à souvent « tester » de nouvelles choses, matières, supports… je m’amuse et … l’aventure continue ».

THIME présente 3 principales approches : l’une réalisée à base de pigments qui révèle Effets et Transparence, l’autre à base d’huile apporte Matières et Reliefs, la 3ème enfin à base de matières texturées provoque les mouvements. Son travail est fait au couteau et dans une constante spontanéité du geste et des mouvements. Le mouvement rapide et évident mis sur certaines de ses toiles reflète son rapport avec le temps.

THIME est inscrit à la Maison des Artistes et est référencé I-CAC.

Le travail « Structure et Matières » est au début un clin d’oeil à son grand-père, Menuisier-ébéniste qu’il voyait travailler le bois.

THIME invite chacun à plonger et voyager dans son propre imaginaire.

Site web : https://www.thimegallery.com

Nom de l’artiste : Dunand Michel

Michel Dunand est né à Paris en 1953 et aborde la sculpture en 2003 en façonnant l’argile directement en présence de modèles. Mes sculptures, organisées en « séries », me permettent au fil du temps, de construire une réflexion sur la place des femmes dans l’humanité.

La série « Baths Women » est une série libre née du confinement, moment qui m’a détourné de mes travaux avec modèles vivants. Exécutées avec rapidité, elles sont des faux instantanés de corps saisis en plein mouvement.

Michel Dunand expose dans des salons collectifs avec sélection depuis 2016 où il acquière de nombreux prix. Il présente également ses travaux dans des expositions personnelles ou en galerie.

Il est membre animateur de l’association « L’Art en Mouvement » de Balma et organise des ateliers collectifs de modelage avec modèles vivants depuis 2006.

Site web : http://www.sculpture-emde31.fr

galerie la Mosaïque 31240 St-Jean Saint-Jean 31240 CC Belbeze – Rue Paul Riello (à coté de la Poste) Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@galerielamosaique.fr »}] [{« link »: « https://hico-painting.com »}, {« link »: « https://www.thimegallery.com »}, {« link »: « http://www.sculpture-emde31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T15:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-19T15:30:00+02:00 – 2023-04-19T18:30:00+02:00

©olivier giner / galerie la mosaique