[EXPOSITION] “FEMINAE EXQUISITUS (FEMME EXQUISE)” à la Mosaïque ; DEMUTH, PUECH & SEVIN 9 – 29 mars galerie la Mosaïque

gratuit

Exposition du 09 au 29 Mars 2023 Planning des artistes :Demuth Patrick : 10, 28 & 29 MarsPuech Babeth : 16, 18 & 23 MarsSevin Nicolas : 17, 24 & 25 Mars

galerie la Mosaïque 31240 St-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://patrickdemuth.com/”}, {“link”: “https://www.babethpuech.com/”}, {“link”: “mailto:sevinnicolas1@gmail.com”}, {“data”: {“author”: “Olivier Giner”, “cache_age”: 86400, “description”: “Bonjour/Bonsoir ! Nouveau concept u00e0 la galerie la Mosau00efque ; on continue le premier semestre 2023 avec lu2019u00e9pisode 2, sur la deuxiu00e8me exposition de lu2019annu00e9e !nNous ne sommes pas peu fiers de vous le pru00e9senter =D ! nnAu programme ; – Vernissage – Portraits (Nicole Bersia & Chris u00ab Fu0153tus u00bb Sztermula) u2013 Concours u2013 Bios/Planning premier semestre.nnOn souhaite que le concept vous plaise, n’hu00e9sitez pas u00e0 soutenir en commentant, partageant, indiquer ce que vous aimeriez voir en plus/de nouveau (des suggestions ?), on fait tourner la machine =) ! nnPour le partage de l’Art & la Culture accessibles u00e0 toutes et tous ! nnnhttps://galerielamosaique.fr/ nhttp://www.inkblood.net/nnBelle et Bonne annu00e9e 2023 & Artistiquement, nnO.G!NER & l’u00e9quipe de la Mosau00efque”, “type”: “video”, “title”: “[Galerie La Mosau00efque] S23/E02 ; BERSIA / CHRIS “FOETUS”” / LOMBARD””, “”thumbnail_url””: “”https://i.ytimg.com/vi/p3T_yCB0CHU/maxresdefault.jpg””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://www.youtube.com/watch?v=p3T_yCB0CHU””, “”thumbnail_height””: 720, “”author_url””: “”https://www.youtube.com/channel/UCAVH5QZpTFnMh7cB4qDjcvw””, “”thumbnail_width””: 1280, “”options””: {“”_end””: {“”label””: “”End on””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_start””: {“”label””: “”Start from””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_cc_load_policy””: {“”label””: “”Closed captions””, “”value””: false}, “”click_to_play””: {“”label””: “”Hold load & play until clicked””, “”value””: false}}, “”html””: “”

Olivier Giner & l’équipe de la Mosaïque sont fiers de vous présenter la 4ème exposition de l’année, centrée sur la femme : “Feminae Exquisitus” ; Femme Sublime !

Exposition du 09 au 29 Mars 2023

Planning des artistes :

Demuth Patrick : 10, 28 & 29 Mars

Puech Babeth : 16, 18 & 23 Mars

Sevin Nicolas : 17, 24 & 25 Mars

Nom de l’artiste : Demuth Patrick

Mon intérêt pour la peinture érotique, m’est venu avec la découverte des grands dessinateurs de pin-ups, comme Aslan, Vargas et Elvgren, des grands maîtres qui ont donné en quelque sorte, les lettres de noblesse au genre. Du figuratif, proche parfois de l’hyperréalisme, aux sujets coquins, souvent teinté d’humour et témoignant aussi de l’évolution de la société des années précédentes, surtout avec Elvgren, qui mettait ses modèles dans des situations du quotidien. Mais je pense qu’inconsciemment, mon influence majeure vient de John Kacere, un peintre hyperréaliste américain, qui représentait des corps de femmes en lingerie, dans des cadrages très serrés, à l’huile et dans de très grands formats. Un peintre découvert vers la fin des années 70, que j’avais oublié depuis et qui s’est rappelé à ma mémoire lors de mes premiers travaux du genre.

Présentation du travail proposé : Suite à un travail réalisé il y a quelques temps, pour un concours photographique sur la sensualité, j’ai repris ce sujet avec un nouveau regard. La recherche des détails tente de révéler ce que l’œil découvre et souligne, comme éléments sensuels du regard, par le mélange des formes, des matières, des couleurs, des corps et de la lumière. Ce travail sur la féminité me permet d’aborder, outre la sensualité, les thèmes de la force, de l’énergie et de dénoncer les violences faites aux femmes

Site web : https://patrickdemuth.com/

Nom de l’artiste : Puech Babeth

Née à Paris, Babeth a toujours suivi la voie artistique que lui dictait ses passions. Babeth Puech, une artiste multi disciplinaire. Très attirée par la nature, elle à tout d’abord réussi des études horticoles, puis est passée de la décoration de jardins à la décoration intérieure. Son gout artistique très prononcé la mène à la musique et à la chanson et lui permet de réaliser à Paris l’enregistrement de plusieurs disques, c’est ensuite à Toulouse que Babeth Puech se tourne vers la peinture il y a 15 ans. D’abord, dans l’art abstrait qu’elle continue aujourd’hui, mais elle se dirige de plus en plus vers un hyperréalisme contemporain narratif. Femme de toutes les libertés et artiste libre de tout courant, à la fois fantaisiste et provocatrice, Babeth Puech invente des univers d’inspirations multiples. « J’aime jouer sur les décalages, l’excentricité, les contradictions, jusqu’à parfois même choquer « indique-t-elle. Babeth crée son atelier à Drémil Lafage il y a 15 ans, où se déroulent des cours de peinture avec différents intervenants, ce qui lui permet de travailler dans l’émulation, d’évoluer et à son imagination de s’envoler !

Site web : https://www.babethpuech.com/

Nom de l’artiste : Sevin Nicolas

Dans la première partie de ma vie artistique, j’apprends la guitare et le chant à 14 ans. C’est à cette époque que je découvre le mouvement musical « Psychobilly » et que je monte mon premier groupe. Il s’en suit 20 ans de musique à Toulouse autour de ce mouvement musical qui allie le rock’a’billy et le punk.

Ma vie nocturne, les excitants, les affres de la ville…ont eu raison sur de mon corps et mon engagement dans le groupe prend fin lorsque je développe des acouphènes, une hyper accousie et la perte de la vue d’un œil.

Suivant les conseils de mon médecin, je décide de me calmer et de passer à autre chose…

Je déménage à la campagne et ce sera dans la sculpture que je retrouve mon calme intérieur. Les thèmes qui m’ont tant attiré dans le « Psychobilly » ressurgissent dans mes œuvres. L’érotisme débordant et obnubilant, la présence de la mort pour célébrer la vie.Dans mon travail, je développe via le thème de l’œuf, la fécondité, la peur d’être père, l’avortement, la sexualité, la naissance et la mort. Je recherche l’harmonie et la beauté en modelant des visages exotiques sur des corps sensuels aux muscles dessinés.

Je suis professeur des écoles à mi-temps et professeur de guitare. Cela me laisse du temps pour m’engager pleinement dans la sculpture. Lorsque je sculpte le temps se dilate et j’apaise enfin mon mental. Chaque sculpture a une histoire et représente un moment de ma vie.

Mail : sevinnicolas1@gmail.com

Le + de 2023 ; l’arrivée des reportages La Mosaïque, ici l’épisode deux ;

https://www.youtube.com/watch?v=p3T_yCB0CHU

A bientôt à la galerie & Artistiquement,

L’équipe de la Mosaïque



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T15:30:00+01:00

2023-03-29T18:30:00+02:00

©olivier giner