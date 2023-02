[EXPOSITION] KA ILLUSTRATIONS, SERRIS Stephan & FLO Loubersanes à la galerie La Mosaïque galerie la Mosaïque, 16 février 2023, Saint-Jean.

entrée libre

Olivier Giner & l’équipe de la Mosaïque sont fiers de vous présenter la troisième exposition 2023 ; du 16 Février au 08 Mars 2023 ! Au programme ; KA_ILLUSTRATIONS Serris Stephan Flo Loubersanes handicap moteur mi

galerie la Mosaïque St-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie

Au programme ;

Planning des artistes :

KA_ILLUSTRATIONS : 18 & 23 Février, 02 Mars

Serris Stephan : 17, 24 & 28 Février

Flo Loubersanes : 25 Février, 01 & 04 Mars

Nom de l’artiste : KA ILLUSTRATIONS

Jeune artiste toulousaine autodidacte, je propose un voyage architectural à travers les plus grandes villes et petits villages de France et d’ailleurs, avec un goût du détail relativement prononcé…

J’apprécie varier les techniques et les outils. Vous pourrez donc observer des créations réalisées aux crayons de couleur, à l’encre de Chine ou des aquarelles.

Site web : https://www.instagram.com/ka_illustrations_/

Nom de l’artiste : Serris Stephan

Passionné de photographie depuis l’adolescence, artiste photographe autodidacte, je développe cet art-passion depuis plusieurs années via les réseaux sociaux et mon site.

Mes œuvres sont orientées vers la nature, des abstraits, du vintage automobile, par le jeu de

lumières Flare et celui des courbes, je retravaille les lignes au grès de mes inspirations. Je joue avec les trames de l’’image les couleurs et les perspectives.

Les encouragements chaque fois plus nombreux m’incitent à proposer mes œuvres aux yeux du public.

Site web : https://www.instagram.com/stephanserrisclichesconcept/

Nom de l’artiste : Flo Loubersanes

Sculptrice et artiste peintre toulousaine vous présente lors de cette exposition ses dernières créations en grès et en Raku.

Je sculpte mes œuvres avec des formes très épurées qui peuvent trouver leur place dans la déco d’aujourd’hui.

Parmi mes sculptures, mes femmes de toutes dimensions sont très stylisées aux lignes simples et très longilignes.

Site web : https://atelierfloloubersanes.odexpo.com/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T15:30:00+01:00

2023-03-08T18:30:00+01:00

©olivier giner