« C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous accueillerons l’auteur-illustrateur Serge Carrère tout le mois de Septembre 2021. Né, élevé et résidant à Toulouse, c’est un de nos grands talents du Sud-Ouest ! Il a travaillé/travaille sur des œuvres cultes pour les éditions Soleil, Milan, Dargaut (et plus !), pour le bonheur des petits comme des plus grands ; Léo Loden, Achille Talon, Les Elfées, Les savoureuses enquêtes d’Hercule Poireau et du commissaire Maigret ainsi que bien d’autres œuvres géniales ! Il nous fera l’honneur d’exposer du **8 au 29 septembre** à la galerie la Mosaïque (31240 St-Jean). Vernissage prévu le 24, et séance de dédicaces le 25. L’équipe de la Mosaïque sera heureuse de retrouver, échanger, partager avec les amateurs, férus et/ou curieux d’Art ! Que l’Art reprenne, que l’Art vive ! «

Galerie La mosaïque Rue Paul Riello 31240 saint-jean



