Lorsque les peintres arrivèrent sur place, il était encore trop tard Galerie La Mauvaise Réputation, 2 décembre 2022, Bordeaux.

Lorsque les peintres arrivèrent sur place, il était encore trop tard 2 décembre 2022 – 14 janvier 2023 Galerie La Mauvaise Réputation

Entrée libre

Deux ans après son dernier solo show à la galerie LMR, Thierry Lagalla signe son retour à Bordeaux avec l’exposition Lorsque les peintres arrivèrent sur place, il était encore trop tard.

Galerie La Mauvaise Réputation 10 rue des Argentiers 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Deux ans après son dernier solo show à la galerie LMR, Thierry Lagalla signe son retour à Bordeaux avec la troisième partie de l’exposition Lorsque les peintres arrivèrent sur place, il était encore trop tard, les parties 1 et 2 eurent lieu à Paris galerie Thomas Bernard et à Nice galerie Espace à vendre. Dans ce troisième acte, il propose un important ensemble de dessins, dont beaucoup inédits. Chez lui, si le dessin cohabite avec la peinture, l’installation, la performance, la vidéo, la sculpture, il est, incontestablement, LE thermomètre mental en prise directe avec l’atelier de l’artiste. Là, sont convoqués nombre de concepts et courants artistiques, de la figuration à l’abstraction, du futurisme au symbolisme, du réalisme au surréalisme en passant par le conceptuel ou la nature morte, il y en aura pour tout le monde ! Dans ces dessins, il met son énergie toujours plus que jamais au service et au profit d’une interprétation souvent burlesque de ce que l’on nommera brièvement le réel. La nature existe c’est rigolo, Bien accroché ça tombera moins vite, L’expérience plate etc, le réel est un concept qui occupe Thierry Lagalla à plein temps ! Il est le cœur de son œuvre. Quand d’autres artistes choisissent de s’en évader, de le sanctifier, de le monumentaliser, de le tromper, Lagalla, lui, se retrousse les manches. Analysant avec érudition la mécanique de la chose, il la re-re-re-représente, il la réincarne pour s’en jouer, s’en moquer. Appréhender le réel c’est amusant ! En sortant de son chapeau un monde poétique peuplé de figuration conceptuelle et de tartes à la crème, il fait surgir ce que l’on peut désigner comme le fait artistique. Et il s’en amuse ! La mortadella pintura, la peinture est morte ! Sapin ! Ça peint ! Vive la peinture ! Il va et vient sans jamais tourner en rond, avec astuce intelligence vivacité, humour et surtout sans embarras dans les couloirs labyrinthiques de la raison artistique. La mécanique de l’esprit lagallien, loin de toutes dimensions spectaculaires, offre au regardeur un monde réel, envahi avec bonheur et malice par le monde des choses. Militant du réel et philosophe du tangible comme de son contraire, Thierry Lagalla nous offre un banquet ! Un véritable régal heuristique, que du bonheur !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:00:00+01:00

2023-01-14T19:00:00+01:00

Thierry Lagalla