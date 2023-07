Exposition : Agnès Delettre – Entre pudeur et sensualité Galerie La Cure Les Baux-de-Provence, 1 septembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’artiste travaille essentiellement le grés et la faïence révélés par des empreintes de lingerie qui exaltent la féminité..

2023-09-01 fin : 2023-09-15 . .

Galerie La Cure

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The artist works mainly in stoneware and earthenware, revealed by lingerie prints that exalt femininity.

La artista trabaja principalmente el gres y la loza, revelados por estampados de lencería que exaltan la feminidad.

Die Künstlerin arbeitet hauptsächlich mit Steingut und Fayence, die durch Abdrücke von Dessous, die die Weiblichkeit betonen, enthüllt werden.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme des Baux de Provence