Vernissage de l’exposition de fin de résidence auprès de l’association Terre-Plein du céramiste Vincent Campos. Galerie La Cour des Arts, 1 avril 2023, Raon-l'Étape. Vernissage de l’exposition de fin de résidence auprès de l’association Terre-Plein du céramiste Vincent Campos. 1 et 2 avril Galerie La Cour des Arts Inauguration de l’exposition « Vers l’infini et l’au delà » à la galerie la Cour des Arts de Saint-dié des Vosges – 15 rue d’Alsace En présence de l’artiste Vincent Campos

Exposition et mise en scène de céramiques réalisées pendant sa résidence « Cuisson Anagama » auprès de l’Association Terre-Plein.

Animation d’une performance intitulée « Le jour de la disparition« Vincent développe un travail oscillant entre le jeu et la mise en scène d’une réalité où l’humour peut retentir comme un écho à l’adversité des choses. Galerie La Cour des Arts Saint Dié des Vosges 15, rue d’Alsace Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://association-terre-plein.jimdofree.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620431212 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/associationterrepleinceramique/ »}, {« type »: « email », « value »: « association.terre-plein@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 EXPOSITION CÉRAMIQUES CONTEMPORAINES Photo Francis Bourguer

