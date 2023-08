Exposition : DE LYON À LA PROVENCE, LE RHÔNE EN PARTAGE – photographies et textes de Yves Neyrolles, Association La Licorne et le Dragon Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence, 2 septembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Depuis quatre ans, l’Association La Licorne et le Dragon expose aux Baux-de-Provence. Cette année, l’exposition mettra en lumière les illustrations jeunesse de Fernando Puig Rosado ainsi que trois soirées littéraires..

2023-09-02 fin : 2023-09-30 . .

Galerie La Citerne

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the past four years, the Association La Licorne et le Dragon has been exhibiting in Les Baux-de-Provence. This year’s exhibition will showcase Fernando Puig Rosado’s illustrations for young people, as well as three literary evenings.

Desde hace cuatro años, la Asociación La Licorne et le Dragon organiza una exposición en Les Baux-de-Provence. Este año, la exposición mostrará las ilustraciones para jóvenes de Fernando Puig Rosado, así como tres veladas literarias.

Seit vier Jahren stellt die Association La Licorne et le Dragon in Les Baux-de-Provence aus. Die diesjährige Ausstellung beleuchtet die Jugendillustrationen von Fernando Puig Rosado sowie drei literarische Abende.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence