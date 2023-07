Exposition à la galerie La Carrée: Sofia Johannissen Galerie La Carrée Puy-l’Évêque, 15 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Venez découvrir cette aquarelliste basée aux Arques..

Vendredi 2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-07-28 18:00:00. EUR.

Galerie La Carrée

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Come and discover this Arques-based watercolorist.

Venga a descubrir a este acuarelista afincado en Les Arques.

Entdecken Sie diese Aquarellmalerin aus Les Arques.

