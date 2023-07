Exposition NewSpace Mirror Galerie La Box – École Nationale Supérieure d’Art Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Exposition NewSpace Mirror Galerie La Box – École Nationale Supérieure d’Art Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Exposition NewSpace Mirror 16 et 17 septembre Galerie La Box – École Nationale Supérieure d’Art Le projet NewSpace Mirror – du nom de l’atelier de recherche mené durant l’année avec Ferenc Gróf, Ingrid Luche et un groupe d’étudiant.e.s à l’ENSA Bourges – s’appuie sur des archives de Théophile Moreux (1867–1954) conservées aux Archives départementales du Cher et au Museum à Bourges pour tisser des liens avec le NewSpace.

Pour en savoir + Galerie La Box – École Nationale Supérieure d’Art 9 rue Édouard Branly 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 69 79 95 – 06 07 62 63 38 http://box.ensa-bourges.fr [{« link »: « https://ensa-bourges.fr/2023/06/22/newspace-mirror/ »}] La Box est un des principaux outils pédagogiques de l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges. Chaque année, elle produit une dizaine d’expositions d’artistes français ou étrangers. Elle confie une partie de sa programmation à de jeunes commissaires et accueille quatre artistes en résidence. Les étudiants bénéficient de la présence de ces professionnels et artistes, pour des mises en oeuvre d’expositions ou de workshops. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

