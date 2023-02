Au fil des idées à l’imaginaire Galerie KA Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Au fil des idées à l'imaginaire 28 mars – 2 avril Galerie Ka organise un atelier pour enfants de 8 à 12 ans Galerie KA 19 cloître-Notre-Dame 28000 Chartres Au fil des idées à l'imaginaire J'ai eu l'idée d'inviter Gisèle Duroy atelier de tissage artisanal Otro-Mundo qui m'a transmis l'envie et le goût de tisser.

Gisèle disait : «Tisser, c’est reprendre contact avec les racines d’une humanité très ancienne».

Dans son atelier à Hermeray sur ses métiers en bois, Gisèle Duroy nous invite au voyage, en faisant chanter les fils et les couleurs dans le mouvement, pour obtenir des tissus : Chaque pièce tissée est unique (plaids, étoles, châles…).

Elle sera présente à la galerie le mercredi, le samedi et le dimanche après midi. Elle propose aux enfants de 8 à 12 ans : une initiation au tissage à la main pour de petites créations que l’enfant emporte.

Ils seront accueillis par groupe de 3 ou 4 enfants de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 17h à 18h.

Au programme de l’atelier : La découverte des matières classiques ou insolites, Les fibres, les plantes, le plastique, , le papier etc ….

2023-03-28T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

