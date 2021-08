Joigny Galerie Juste un Instant Joigny, Yonne Galerie Juste un instant Galerie Juste un Instant Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Galerie Juste un instant Galerie Juste un Instant, 18 septembre 2021, Joigny. Galerie Juste un instant

Galerie Juste un Instant, le samedi 18 septembre à 10:00

Présentation de la galerie des artistes Serge Rat (peintre) et Emmanuelle Rat (peintre et créatrice de bijoux).

Entrée libre

Galerie Juste un Instant – présentation du travail du peintre Serge Rat et de la peintre et créatrice de bijoux Emmanuelle Rat Galerie Juste un Instant 37 rue Gabriel Cortel 89300 Joigny Joigny Val Aubry Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu Galerie Juste un Instant Adresse 37 rue Gabriel Cortel 89300 Joigny Ville Joigny lieuville Galerie Juste un Instant Joigny