Les métiers d’art sont à l’honneur tout le printemps au sein de la galerie juglon les arts, Petite Cité de Caractère, nous proposerons des sculptures en vannerie créer par Stephane Deleau qui perpétue un artisanat ancestral chargé d’empreintes du terroir, pour retrouver le goût du « faire », s’épanouir dans l’odeur du bois que l’humidité exalte et les brins d’osier qui chantent sous les doigts. Olga Lee inspirée par les paysages peints avec de l’encre de chine, le Sansuiga fait partie de ses influences artistiques. Elle exposera des objets de décoration peints sur la porcelaine et grès, elle présentera également des bougies pièces uniques. Isabelle Samzun Entre la terre, le feu et la glaçure souvent capricieuse, elle travaille les différentes argiles lisses, rugueuses, de couleur blanche ou noire. Leur particularité lui offre la possibilité de façonner des pièces en alliant ou en opposant les différentes matières. Les formes viennent au fur et à mesure du travail de la terre et de l’alliage des composants.

Galerie Jugon les arts 7 place du Martray Jugon les lacs 22270 Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Stéphane Deleau isabelle Samzun

Olga Lee