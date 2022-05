POP-UP BANDE DE CREATEURS – 21 & 22 MAI 2022 Galerie Joseph, 21 mai 2022 10:00, .

21 et 22 mai Sur place Entrée libre et gratuite

Bande de Créateurs c’est la boutique éphémère des marques engagées et cool

Bande de Créateurs est de retour dans le Marais les 21 & 22 Mai 2022. Le temps d’un week-end, venez découvrir une sélection de plus de 80 créateurs et artisans au savoir-faire unique. Une offre pour toute la famille, sous le signe d’une consommation éthique et responsable.

Rendez-vous à la Galerie Joseph – 116 Rue de Turenne Paris 3e.

Samedi 21 & Dimanche 22 Mai 2022

Horaires : Samedi 10h – 20h / Dimanche 10h – 19h

Bande de Créateurs c’est le pop-up des marques engagées et cool. Mode, bijoux, maroquinerie, univers enfant, céramique, décoration, mobilier et design, illustrations, produits zéro déchets, food, beauté & bien-être, jeux… de belles découvertes en perspective. Des créations en petites séries, des pièces originales, de la production française et durable, des produits naturels et locaux…

Des univers variés avec de toutes jeunes marques que nous aurons l’honneur de recevoir pour leur première vente comme Carlos-Carlos Paris et ses robes so 60’s, Studio Peludo et Juliette Fertin côté décoration. Vous pourrez également retrouver les incontournables boucles d’oreilles Le Strict Maximum et la bijouterie fine de Sorore. Venez déguster les délicieuses confitures atypiques de Benedetto, découvrir les accessoires de chez Petit griot, les céramiques de Camille Esnée ou Marie Mo. Côté cosmétique, vous pourrez tester les produits 100% naturels de Melahuac ou bien encore Baiyo.

Une boutique éphémère qui réunit le meilleur de la création française et qui durant ces 2 jours, vous permet de faire de belles rencontres, d’échanger et de partager avec les créateurs sur leur démarche.

Comme d’habitude, bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous avec également un espace restauration par Cantina Street, programmation musicale par KDBuzZ.

samedi 21 mai – 10h00 à 20h00

dimanche 22 mai – 10h00 à 19h00