Loiret

Beautangis expose son artisanat marocain à la Galerie Pellieux Galerie Jacques Nicolas Pellieux, 22 novembre 2022, Beaugency. Beautangis expose son artisanat marocain à la Galerie Pellieux 22 novembre – 4 décembre Galerie Jacques Nicolas Pellieux

Entrée libre

21 novembre au 3 décembre-Beaugency Galerie Jacques Nicolas Pellieux 27 rue de la Cordonnerie, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire A découvrir- A soutenir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T10:00:00+01:00

2022-12-04T12:00:00+01:00 Beautangis

