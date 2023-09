Exposition de tapisseries anciennes et contemporaines et démonstration de tapisserie de basse-lisse Galerie Jabert Felletin, 15 septembre 2023, Felletin.

Découvrez une exposition de tapisseries anciennes et contemporaines (du XVIe au XXe siècle) et les oeuvres des artistes invités avec Céline Ferron (Atelier CC Brindelaine) et France-Odile Perrin-Crinière (Atelier A2), lissières, Clémentine Dalais-Guillot, artiste plasticienne, Vincent Crinière, ébéniste designer.

Samedi 16 septembre, de 14h à 18 h, vous assisterez à une démonstration de tissage sur métier de basse-lisse par Céline Ferron, artisane d’art textile-lissière, qui privilégie les laines locales et traçables et les teintures naturelles.

La tapisserie est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

La galerie Jabert vous accueille dans l’une des plus belles demeures d’Aubusson (tour d’escalier, façades et toiture inscrits à l’inventaire des Monuments historiques).

Vous êtes les bienvenus.

Galerie Jabert 4 grande rue, 23500 Aubusson Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine https://www.galeriejabert.com/en-gb/home Fondée en 1937, la maison Jabert est une référence en matière de tapisserie ancienne et contemporaine, ainsi que de tapis de collection. Maxime Jabert, expert agréé reconnu, ouvre les portes de la galerie Jabert à Paris, où collectionneurs et amateurs d’art du monde entier sont chaleureusement accueillis. Depuis trois générations, le travail rigoureux, la qualité exceptionnelle et la rareté de ces pièces, ainsi que la fiabilité des choix opérés, ont solidifié la réputation de la galerie Jabert. Maxime Jabert vous invite avec enthousiasme à découvrir cet espace intemporel au charme préservé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Galerie Jabert