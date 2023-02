Démonstrations de tapisserie de basse-lisse et de tissage aux cartes – Exposition de tapisseries anciennes et contemporaines Galerie Jabert, 27 mars 2023, Aubusson.

Démonstrations de tapisserie de basse-lisse et de tissage aux cartes – Exposition de tapisseries anciennes et contemporaines 27 mars – 2 avril Galerie Jabert

Assistez à des démonstrations de tissage basse-lisse et de tissage aux cartes. Une exposition de tapisseries anciennes et contemporaines vous est également proposée.

Galerie Jabert AUBUSSON Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

La Galerie Jabert – Aubusson vous accueille en plein centre historique de la capitale mondiale de la tapisserie, dans la Maison des Vallenet, l’une des plus remarquables demeures de la ville, qui fût la propriété successive de plusieurs familles de maîtres-tapissiers.

La ville d’Aubusson est située en Nouvelle-Aquitaine, région à l’honneur de cette édition 2023.

Vous assisterez sur place à des démonstrations de savoir-faire d’exception par deux artisans locaux passionnés dont le geste reflète la richesse, l’audace, l’exigence de la création en Nouvelle-Aquitaine :

• tapisserie sur métier de basse-lisse avec Céline Ferron, artisane d’art textile-lissière (Atelier Cc Brindelaine à Felletin), qui privilégie les laines locales et traçables et les teintures naturelles : vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11 h à 19 h,

• tissage aux cartes, technique ancestrale permettant la fabrication de galons aux motifs façonnés remise au goût du jour par Camille Blandin (L’Echoppe de la Noctambule, à Felletin et Aubusson) : lundi 27 mars, de 11 h à 19 h.

Le thème de cette nouvelle édition des JEMA, Sublimer le quotidien, touche au cœur la tapisserie.

Tissage luxueux de confort et de haut savoir-faire, à la fois mur nomade et utilitaire, aisé à manipuler et à transporter de résidences en résidences, sachant protéger du froid et des courants d’air, et objet d’ameublement décoratif, racontant des histoires (scènes mythologiques, religieuses, héroïques, batailles, allégories…), mais aussi produit d’apparat, symbole de statut social et d’ambition.

« Forme et matière de l’œuvre d’art, cette laine enlève au mur sa nudité et sa froideur, elle amortit le son et la nervosité. Cependant sa mission principale est d’être présente à l’homme dans le cadre de sa vie quotidienne, reflet d’une beauté intemporelle et gardienne de poésie. Lourde de son poids et d’humaine industrie, elle ne rétrécit point l’espace ; au contraire, elle le prolonge et l’ouvre aux grands espaces du rêve. Fenêtre opaque, ensoleillée de laine, elle crée son atmosphère, jardin vertical où promener ses regards et retrouver le rendez-vous des souvenirs, contrepoint de couleur à la grisaille et à la monotonie des jours. »

(Adolf Hoffmeister, La Tapisserie Contemporaine, dans Le Grand Livre de la tapisserie, ouvrage collectif, éd. Edita Lausanne, Bibliothèque des Arts, 1965)

Le quotidien sublimé par le textile n’est pas le même pour tous, partout, ni à toutes les époques. C’est ce que vous découvrirez en déambulant parmi des pièces exceptionnelles datant du XVe au XXIe siècles, les tapisseries anciennes et contemporaines dialoguant avec les oeuvres tissées très actuelles des artisans invités.

Au-delà de la découverte, cette visite est l’occasion d’observer et questionner les différences, influences, et évolutions de la tapisserie selon les pays, les régions (Ateliers de la Marche, Aubusson, Felletin, Paris, Beauvais, Flandres…), les ateliers et les époques (nature et qualités des matières employées, des teintures et coloris, finesse des points, densité des tissages, dimensions des pièces, choix et traitement des motifs…).

Autant qu’une quête de la beauté au quotidien, l’événement reflète la diversité mais aussi la permanence de métiers d’art textile multiséculaires (tapisserie, tissage, passementerie).

Nous souhaitons partager avec vous un moment d’étonnement et d’échange autour de savoir-faire beaucoup plus proches de nous que nous l’imaginons parfois.

Nous souhaitons partager avec vous la joie d’être entourés de belles choses, la conviction de l’utilité du beau et l’amour du travail bien fait.

Nous espérons que ces Journées sublimeront votre quotidien.

Vous êtes les bienvenus.



