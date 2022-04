Galerie Itinerrance Galerie Itinerrance Paris Catégories d’évènement: île de France

La galerie rouvre ses portes le 12 décembre avec la seconde exposition personnelle de ROA à la Galerie Itinerrance ! Installée depuis 2004 dans le 13ème arrondissement de Paris, la Galerie Itinerrance s’insère dans un tissu urbain en pleine expansion culturelle.

EXPO DU MOMENT ROA Exposition personnelle « Histoire Naturelle » Avons-nous perdu le lien avec la Nature ? A l’heure où faune et flore sont en danger dans toutes les régions du monde, n’est-il pas grand temps de réagir ? En ce sens, le travail de Roa peut nous venir en aide. Armé de rouleaux, de bombes, de noir et de blanc, il nous partage une observation étonnante du monde animal… Monde duquel nous provenons si l’on est enclin à accepter le fondement de la théorie des espèces de Darwin. Vernissage le 12 décembre de 14h à 20h Règles sanitaires en vigueur Port du masque obligatoireSuite aux dernières annonces gouvernementales, nous vous rappelons qu’à partir du 15 décembre le couvre-feu est rétabli. Il débute dès 20 heures et est strictement contrôlé, y compris le 31 décembre. En revanche, le couvre-feu ne s’applique pas le 24 décembre. Galerie Itinerrance 24 bis Bd du Général d’Armée Jean Simon 75013 Paris Contact : https://itinerrance.fr/galerie/

© Galerie Itinerrance, courtesy of the artist ROA, 2020 Exposition ROA à la galerie Itinerrance

