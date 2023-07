Napoli 1991, Lin Delpierre Galerie Ira Leonis Arles, 4 juillet 2023, Arles.

Napoli 1991, Lin Delpierre 4 juillet – 25 août Galerie Ira Leonis visite libre

L’exposition présente 50 photographies issues d’un très conséquent travail et d’une grande virtuosité fait à Naples en 1991. Tous, nous avons notre vision sensible de Naples, chacun à notre manière… la même ville, et différents yeux… Mais nul ne voit la ville et ceux qui la vivent comme lui. C’est tout à la fois, un regard généreux et frontal, le moment de la rencontre où le photographe marque de sa prise de vue un geste, un regard, un moment qui jamais ne se reproduira.

Galerie Ira Leonis 20, place de la République, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

2023-08-25T14:00:00+02:00 – 2023-08-25T19:00:00+02:00

photographie argentique/noir et blanc/Ville de Naples/

©Lin Delpierre