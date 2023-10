Cet évènement est passé Accès à l’exposition « Passé, présent, avenir d’œuvres récupérées en Allemagne en 1945. Les MNR des Musées de Strasbourg » Galerie Heitz – Palais Rohan Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Accès à l'exposition « Passé, présent, avenir d'œuvres récupérées en Allemagne en 1945. Les MNR des Musées de Strasbourg » Samedi 13 mai, 19h00 Galerie Heitz – Palais Rohan Inscription sur place le soir même (40 places toutes les 30 min) Accès à l'exposition « Passé, présent, avenir d'œuvres récupérées en Allemagne en 1945. Les MNR des Musées de Strasbourg ». Galerie Heitz – Palais Rohan 2 place du Chateau, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu La Galerie Heitz est une salle d'exposition située dans l'une des ailes du Palais Rohan. Résidence des prince-évêques élevée au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d'après les plans de Robert de Cotte, premier architecte du roi, ce palais abrite également le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs et le Musée Archéologique. Tram: Langstross – Grand'Rue / Parking: Gutenberg

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

