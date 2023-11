Exposition collective Galerie Gilbert Dufois Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Exposition collective Galerie Gilbert Dufois Senlis, 15 décembre 2023, Senlis. Exposition collective 15 décembre 2023 – 24 février 2024 Galerie Gilbert Dufois Entrée libre La galerie est heureuse de vous présenter une exposition collective, où les artistes de la galerie se rejoignent pour présenter leurs dernières créations. Venez découvrir cette fusion artistique passionnante qui célèbre la diversité de la créativité contemporaine. Galerie Gilbert Dufois 8 place Henri IV, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T09:30:00+01:00 – 2023-12-15T12:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Oise, Senlis

Lieu
Galerie Gilbert Dufois

Adresse
8 place Henri IV, 60300 Senlis

Ville
Senlis

