André Borderie – « L’espace intime » 11 novembre – 9 décembre Galerie Gilbert Dufois Entré libre

L’exposition « L’espace intime » met en lumière l’art lyrique et abstrait d’André Borderie, artiste né en 1923 et décédé en 1998. Ses œuvres, allant des années 1950 à la fin de sa vie, explorent la relation entre couleur, forme et lumière, créant des espaces intimes où les spectateurs sont invités à trouver leur propre signification. André Borderie était un artiste majeur de l’abstraction, et l’exposition présente une variété de ses peintures et dessins, offrant un aperçu captivant de son évolution artistique.

Vernissage : vendredi 10 novembre, à partir de 18h30

A cette occasion, une signature du livre « André Borderie – L’espace intime » sera organisée à la Librairie le Verbe et l’Objet

Galerie Gilbert Dufois 8 place Henri IV, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

exposition art

« Sans titre », acrylique sur papier marouflé sur bois, 64 x 89 cm, 1990