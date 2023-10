Arnaud Liards – « Chroniques urbaines » Galerie Gilbert Dufois Senlis, 23 septembre 2023, Senlis.

Arnaud Liards – « Chroniques urbaines » 23 septembre – 28 octobre Galerie Gilbert Dufois Entrée libre

Bienvenue à l’exposition « Chroniques Urbaines » de l’artiste Arnaud Liard ! Ses tableaux réalistes de la vie quotidienne, réalisés avec ciment, résine et acrylique sur toile, captivent le regard. Chaque détail minutieusement rendu, chaque nuance soigneusement choisie crée une atmosphère étonnamment réaliste. Arnaud Liard nous invite à redécouvrir la beauté de notre environnement urbain et à apprécier les moments simples qui renferment une signification profonde. Ses œuvres sont des tranches de vie capturées dans le temps, témoignant de son talent et de sa passion pour l’art.

Galerie Gilbert Dufois 8 place Henri IV, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.galeriegilbertdufois.com »}, {« type »: « email », « value »: « infos@galeriegilbertdufois.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 60 03 48 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 54 92 36 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:30:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

exposition arnaudliard

Fer rouge, ciment, résine et acrylique sur toile, 120 x 80 cm. Courtesy : Galerie Gilbert Dufois